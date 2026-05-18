16 години затвор за убийство в Кюстендил





Присъда на Окръжен съд Кюстендил, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок 16 години, на подсъдим за убийство в гр. Кюстендил, извършено по особено мъчителен начин за убития, влезе в сила. Присъдата не е обжалвана и протестирана.

Окръжен съд Кюстендил призна подсъдимия И. К. / на 51 г. /, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от края на месец октомври до 06.11.2023 г., в апартамент, в кв. "Запад" на гр. Кюстендил, умишлено е умъртвил Л. К. от гр. Кюстендил, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития - престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 във вр. с чл.115 НК. С присъдата си, Окръжен съд Кюстендил определя първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието, като приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан, считано от 06.11.2023г. до привеждане в изпълнение на наложеното наказание.