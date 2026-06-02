42-годишен мъж е пострадал по време на работа в ТЕЦ "Бобов дол" вчера, информират от Пресцентъра на Областната дирекция на полицията в Кюстендил. Той е паднал е от покрив на височина от около 2 м. Закаран е в столична болница за лечение – с 3 счупени ребра е. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.
Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Работник е със счупени ребра след падане от покрив
02.06.2026
