Затварят Енергиен котел 2 на горивната инсталация на ТЕЦ "Бобов дол"







Във връзка с множество и системни регистрирани сигнали и нарушения във връзка с голяма горивна инсталация в ТЕЦ "Бобов дол", в момента екипът на РИОСВ-София пътува натам, за да връчи заповед за принудителна административна мярка за затваряне на Енергиен котел 2 на въпросната инсталация. Това обяви на брифинг министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова

През последните месеци постъпват стотици сигнали в системата на околната среда за редица и системни нарушения както на екологичното законодателство, така и на нормите, които са вменени в условията на издаденото комплексно разрешително на ТЕЦ "Бобов дол", каза Карамфилова.

В последните дни са проведени няколко ключови проверки, при които се установи, че е регистрирано наличие на нерегистрирани емисии с източник сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Освен това е установено, че има и наличие на сериозно количество нерегистрирани емисии от газоходите на работещия Енергиен котел 2, които са в участъка след димните вентилатори, преди сероочистващата инсталация. Съгласно екологичното законодателство е забранено да се изпускат димни газове преди те да преминат през сероочистване, съобщи тя.

Нещо повече, по време на проверката е установено, че има отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, за което е допустимо единствено през него да излизат димни газове, когато инсталацията е в преходен режим на работа. По време на проверките на 13 и 16 май е установено, че инсталацията не е била в такъв преходен режим, посочи екоминистърът.

От 2020 г. досега са наложени над 117 акта и санкции за над 9 млн. лева. За съжаление, потвърдената и събрана сума до момента е малко над 1 млн. евро. Само от началото на годината са извършени 29 проверки и са съставени над 13 акта за нарушения на екологичното законодателство, уточни още Росица Карамфилова.