Бобовдолски полицаи заловиха надрусан шофьор, откриха в колата му и опаковка канабис

20.04.2026
Бобовдолски полицаи са установили на пътя Бобов дол – Дупница 20-годишен водач на л.а. „Рено“ да управлява след употреба на наркотично вещество. Тестът му е направен с техническо средство. При последвалата проверка в автомобила е открита и опаковка канабис. Водачът е задържан с полицейска заповед, бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата

Най-четено

