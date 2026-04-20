Бобовдолски полицаи са установили на пътя Бобов дол – Дупница 20-годишен водач на л.а. „Рено“ да управлява след употреба на наркотично вещество. Тестът му е направен с техническо средство. При последвалата проверка в автомобила е открита и опаковка канабис. Водачът е задържан с полицейска заповед, бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата
Бобовдолски полицаи заловиха надрусан шофьор, откриха в колата му и опаковка канабис
20.04.2026
