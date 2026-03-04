Иззеха автомобила на дрогиран шофор при проверка в Рила





35-годишен водач на л.а. „Форд“ е задържан от рилски полицаи снощи за управление след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена в района на с. Мурсалево. Тестът на водача е направен с техническо средство, което е реагирало на амфетамин и метамфетамин. Водачът е отказал да му бъде взета кръв за анализ. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомена е прокуратурата.