Криминилисти спасиха жена от Рила, жертва на телефонна измама





Криминалисти от ОДМВР и РУ Рила са предотвратили телефонна измама в големи размери вчера. След като служителите получили информация за телефонна комуникация между телефонни измамници и жителка на гр. Кочериново се свързали с потенциалната жертва. Първоначално тя отказала съдействие на посетилите я служителите.Междувременно изтеглила банков кредит в размер на 22 600 евро. Била въведена в заблуждение от телефонните измамници, че помага на полицията за залавяне на престъпници, а поисканата сума била 100 хиляди, била посъветвана да се доверява само на „полицаите“, които й дават указания по телефона. Криминалистите продължили да работят с жената, която е напът да загуби голяма сума пари, и тя признала за подготовката си, за наличните вече пари и за очакването как да ги даде… Последвало е посещение в банковата институция, от която е изтеглила парите жената ден по-рано, заемът е погасен, щетата е предотвратена. По случая е образувана преписка в РУ Рила.