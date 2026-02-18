Досъдебно производство за осъществено съвъкупление с непълнолетно лице, лишено от възможност за самоотбрана и без негово съгласие е образувано в Районното управление Рила вчера. Извършителят на деянието – 39-годишен местен жител, е задържан с полицейска заповед. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.
39-годишен изнасили непълнолетно момиче в Рила
18.02.2026
