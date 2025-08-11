Патриарх Даниил и хората му били под натиск месеци наред заради строителна фирма от село Овчарци





Във връзка с публикацията на фейсбук страницата на д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев“, Столична община, за това, че дарените от Столична община средства за довършването на храма „Свети Пимен Зографски“ не били преведени от Софийската света митрополия по сметка на църковното настоятелство без „адекватно, колегиално и юридически обосновано обяснение от страна на бюрократите на Митрополията“, с която се прави внушение (видно и от коментарите под текста на публикацията), че Софийската света митрополия не изпълнява волята на дарителя и задържа средствата за себе си, изразяваме следното:

Софийската света митрополия изказва своята признателност и благодарност към Столичния общински съвет и Столична община за предоставената безвъзмездна финансова помощ за довършването на новостроящия се храм „Свети Пимен Зографски“.

Споделяме желанието на д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев“, храмът да бъде завършен и осветен възможно най-скоро. До този момент в стремежа си да запази добрия тон ръководството на Софийската света митрополия се въздържаше от публичен коментар по случая, въпреки упражнения натиск строително-ремонтни дейности да бъдат възложени на един конкретен изпълнител, определен от кмета на район „Изгрев“ – дружеството „Дока строй“ ЕООД, ЕИК 205771361. За проявление на този натиск считаме изказването на д-р Делян Георгиев, на което сме длъжни да отговорим, за да защитим авторитета на Българската православна църква – Българска патриаршия, който е засегнат.

В действителност с решение №267/27.06.2024 г. на Столичния общински съвет е разрешено отпускането на финансова помощ в размер на 1 517 200 лв. от бюджета на Столична община на Софийската света митрополия за продължаване изграждането на православен храм „Свети Пимен Зографски“, находящ се на територията на р-н „Изгрев“. Впоследствие сумата е предоставена на Софийската света митрополия съгласно сключен договор за дарение, като същата и до този момент е налична по сметката ѝ.

От началото на лятото върху ръководството на Софийската света митрополия се упражнява системен натиск строителни дейности, за които е отпуснато безвъзмездно финансиране, да се възложат на „Дока строй“ ЕООД, ЕИК 205771361.

Разходването на публични средства, предоставени ни от бюджета на Столична община под формата на безвъзмездна финансова помощ, ни задължава да бъдем особено внимателни при определянето на изпълнителя и конкретните договорни условия.

На Софийския епархийски съвет бе представен за одобрение договор с „Дока строй“ ЕООД, който не предвиждаше реална защита на интереса на възложителя, и изискваше авансово плащане към строителя в размер на 30% от стойността на СМР без надлежно обезпечение на авансовото плащане. Представихме изцяло нов проект на договор и наред с това поискахме авансовото плащане да бъде обезпечено с банкова гаранция, но това искане бе отхвърлено.

На проведените срещи с участието на представители на Софийската света митрополия д-р Делян Георгиев си позволи да преговаря от името на „Дока строй“ ЕООД и да поставя условия, неизпълнението на които според него щяло да доведе до задължение на Софийската света митрополия да върне предоставената ѝ финансова помощ. Един ден преди публикацията на д-р Георгиев на фейсбук страницата му разбрахме, че „Дока строй“ ЕООД са съгласни да отпадне авансовото плащане поради нежеланието им да обезпечат същото с банкова гаранция.

При извършена проверка на „Дока строй“ ЕООД в ТРРЮЛНЦ установихме, че дружеството е регистрирано през 2019 г. с капитал от 100 лв. и седалище и адрес на управление в с. Овчарци, oбщ. Сапарева Баня.

От публично обявена информация на интернет страницата на Камарата на строителите ( https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=19688 ) е видно, че „Дока строй“ ЕООД е регистрирана на 05.08.2021 г., няма деклариран производствен опит за 2022 г. и 2024 г., а производственият ѝ опит за 2023 г. и 2025 г. е сформиран 100% от строителни дейности, възложени от р-н „Изгрев“, представляващи пристройка за 4 групи на ДГ „Радецки“, надстрояване с един етаж на съществуващ административен корпус на ДГ „Радост“, ремонт на покрив на ДГ „Брезичка“ и реконструкция на детски площадки на територията на район „Изгрев“. Можем само да предполагаме как „Дока строй“ ЕООД е избрано за изпълнител на тези дейности и дали не е по причина, че кмет на района за периода на извършването им е именно д-р Георгиев…

Предвид гореизложеното, не сме убедени, че „Дока строй“ ЕООД има капацитета и опита да изпълни строителни дейности, необходими за довършването на сложен проект като изграждането на храма „Свети Пимен Зографски“ въз основа на ясни договорни условия, които гарантират в достатъчна степен интереса на възложителя.

Софийската света митрополия уверява ръководството на „Изгрев“, че желанието за завършването на храма е общо. Призоваваме обаче това да се случи в една открита, прозрачна и конкурента процедура по избор на изпълнител при ясни договорни взаимоотношения, предвиждащи гаранции за това, че възложените дейности ще бъдат изпълнени в договорените срокове и с необходимия професионализъм за благото на жителите на район „Изгрев“ и за обща полза и спасение.