Футбол и спортни емоции завладяха Сапарева баня за празника на ромите





Футбол и спортни емоции в Сапарева баня за празника на ромите

С много настроение, оспорвани мачове и спортен хъс премина традиционният мини футболен турнир в Сапарева баня, посветен на празника на ромите - 8 април.

В надпреварата се включиха четири отбора, които се бориха достойно за призовите места и заслужиха аплодисментите на публиката със своята игра и спортсменски дух.

Купите и медалите за победителите осигуриха кандидатите за народни представители от ГЕРБ – СДС и кметът на общината Калин Гелев, който лично поздрави участниците и връчи отличията в края на турнира.

Сред публиката бяха и кандидатите Радослава Чеканска и Богомил Христов, като последният не устоя на изкушението да се включи в играта – този път като вратар, демонстрирайки завидни спортни умения.

Индивидуални награди получиха и най-изявените състезател: за най-добър голмайстор и за най-добър вратар.

С много спортен дух и в приятелска атмосфера премина тазгодишното издание на турнира, превръщайки се в още един повод за споделени емоции и за сплотяване на общността.