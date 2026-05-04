Мъж наби социална работничка в Сапарева баня, скарала се с майка му





В края на миналата седмица в Районното управление в Дупница е постъпил сигнал от социална работничка, която е станала жертва на агресия, докато изпълнява задълженията си – доставила е храна на потребителка на социална услуга в дома й в Сапарева баня, между потребителката и социалната работничка възникнал спор, появил се синът на потребителката и нанесъл няколко удара в областта на корема на служителката. Извършителят на деянието е задържан – 50-годишният син на потребителката, бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.