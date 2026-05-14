Пиян български шофьор на тир отнесе 50 метра тротоар в тунел на магистрала в Гърция







Пиян шофьор на камион разрушава тротоар в тунела Псака на Егнатия

Пътнотранспортно произшествие, станало малко преди полунощ на магистрала Егнатия, по маршрута Игуменица - Янина, е довело до значителни щети в тунела Псака в Теспротия.

Според информация, публикувана от thespro.gr, камион с български шофьор е излязъл от курса в тунела и се е блъснал силно в повдигнатия предпазен тротоар. Ударът е разкъсал плочи и части от тротоара на около 50 метра, преди тежкото превозно средство да спре.

Според същата информация, шофьорът е бил под въздействието на алкохол, с ниво на алкохол в кръвта 1,15, и е отказал да бъде откаран от линейка. Всъщност, според свидетелски показания, дори след пристигането на пътната полиция, той се е опитал да премести камиона.

Полицейските служители го арестували и срещу него било образувано дело за опасно шофиране и шофиране под въздействието на алкохол. Днес се очаква той да бъде отведен в прокуратурата.

Няма пострадали при инцидента, но известно време имаше големи задръствания в движението по магистрала Егнатия.