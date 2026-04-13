Тръмп издаде заповед американски кораби да блокират иранските пристанища





Американските военни заявяват, че ще започнат блокада на ирански пристанища в понеделник, но че „няма да възпрепятстват“ преминаващите през Ормузкия проток кораби, пътуващи до или от други страни.

Ето последните развития:

Централното командване на САЩ заявява, че блокадата на трафика, влизащ и излизащ от иранските пристанища, ще започне в 10:00 ч. днес

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че заповедта му е в отговор на „съзнателния провал“ на Иран да отвори отново Ормузкия проток. Той също така предупреждава, че американският флот ще „взриви в ада“ всички иранци, които ги атакуват, и ще забрани всеки кораб, за който бъде установено, че плаща транзитни такси за Иран.

Цените на петрола се покачват над 100 долара след ескалацията, която следва провала на мирните преговори в Пакистан този уикенд.

Тръмп казва, че преките преговори с Иран в Исламабад са се провалили, защото „Иран не желае да се откаже от ядрените си амбиции“.

Иранският външен министър Абас Арагчи казва, че Техеран е бил „добросъвестен“ със САЩ по време на мирните преговори, докато председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, който ръководеше преговорите, казва, че Иран няма да „се предаде под заплахи“.

Иранската революционна гвардия казва, че военните кораби, приближаващи се до пролива, ще бъдат считани за нарушение на настоящото прекратяване на огъня.