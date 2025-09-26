Нетаняху пред ООН гневен: Признаването на палестинска държава е отплата за убийството на евреи





Израелският премиер Бенямин Нетаняху остро осъди западните страни за това, че са приели палестинската държавност, обвинявайки ги, че изпращат посланието, че „убийството на евреи се отплаща“.

В реч пред Общото събрание на ООН, израелският лидер се противопостави с най-суровите си думи досега на поредица от дипломатически ходове от водещи съюзници на САЩ, които задълбочиха международната изолация на Израел заради водената от него почти двегодишна война срещу бойците на Хамас в Газа.

„Тази седмица лидерите на Франция, Великобритания, Австралия, Канада и други страни безусловно признаха палестинска държава“, каза той. „Те направиха това след ужасите, извършени от Хамас на 7 октомври – ужаси, възхвалявани на този ден от близо 90% от палестинското население.“

Наричайки го „белега на срам“, Нетаняху каза: „Знаете ли какво послание изпратиха лидерите, които признаха палестинската държава тази седмица, на палестинците? Това е много ясно послание: убийството на евреи се отплаща.“

С присъединяването на все повече държави към списъка с тези, които подкрепят палестинската независимост, най-дясното правителство в израелската история направи най-силната си декларация от години, че няма да има палестинска държава, докато продължава борбата си срещу Хамас след нападението на бойците в Израел на 7 октомври 2023 г. Водените от Хамас бойци убиха около 1200 души според израелски данни.



Военният отговор на Израел е убил повече от 65 000 души в Газа, според местни здравни служители, и е оставил голяма част от територията в руини.

ДЕСЕТКИ ДЕЛЕГАТИ НАПУСНАХА ПРЕДИ РЕЧТА

Десетки делегати напуснаха залата, докато Нетаняху се качваше на трибуната, докато други от присъстващите на балкона му дадоха овации. В същото време хиляди пропалестински протестиращи блокираха движението близо до Таймс Скуеър в Ню Йорк.

„С течение на времето много световни лидери се огънаха. Те се огънаха под натиска на предубедени медии, радикални ислямистки избиратели и антисемитски тълпи. Има една позната поговорка, че когато нещата станат трудни, силните се захващат. Е, за много страни тук, когато нещата станаха трудни, вие се предадохте“, каза Нетаняху.

„Зад затворени врати много от лидерите, които публично ни осъждат, ни благодарят лично. Казват ми колко много ценят превъзходните разузнавателни служби на Израел, които многократно са предотвратявали терористични атаки в столиците им.“

Разочарованието от военната обсада на Израел и нежеланието на президента на САЩ Доналд Тръмп да обуздае Нетаняху се изля наяве на годишното събиране в Ню Йорк, където, в драматична промяна, Австралия, Великобритания, Канада и Франция, както и няколко други държави, прегърнаха палестинска държава.

Те заявиха, че подобни действия са необходими, за да се запази перспективата за решение на израелско-палестинския конфликт с две държави и да се помогне за прекратяването на войната.

Нетаняху последва до трибуната арабски и мюсюлмански лидери, които тази седмица обвиниха Израел в геноцид и военни престъпления в Газа. Израелското правителство категорично отрече това.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Нетаняху за предполагаеми военни престъпления във войната в Газа. Израел отрича юрисдикцията на съда и отрича да е извършвал военни престъпления. Нетаняху опроверга днес това, което той нарече „фалшивото обвинение в геноцид“.

Хамас предложи да освободи всички останали заложници – само около 20 от които се смятат за живи от общо 48 – в замяна на съгласието на Израел да прекрати войната и да се изтегли от Газа.

НЕТАНЯХУ СЕ ОБЪРНА КЪМ ЗАЛОЖНИЦИТЕ ОТ ТРИБУНАТА



„Голяма част от света вече не помни 7 октомври. Но ние помним“, каза Нетаняху. Говорейки на иврит, израелският лидер насочи думите си към заложниците, все още държани в Газа: „Не сме ви забравили – дори за секунда.“

Преди началото на речта си Нетаняху каза, че е поставил високоговорители от израелската страна на границата с Газа, за да излъчи обръщението в палестинския анклав с надеждата, че държаните там заложници ще чуят обещанието му, че правителството му няма да се успокои, докато не бъдат освободени.

Тръмп заяви пред репортери за втори пореден ден, че споразумение за прекратяване на войната и връщане на останалите заложници у дома е близо – въпреки че не предложи обяснение за оптимизма си относно преодоляването на месеци безизходица в преговорите.

Десният израелски лидер, който разговаря по телефона с Тръмп в четвъртък и ще посети Белия дом в понеделник, е под нарастващ натиск от семействата на заложниците и, според проучвания на общественото мнение, от изтощената от войната израелска общественост.

Нетаняху настоява, че борбата трябва да продължи, докато Хамас не бъде напълно разбит. Същевременно той се опасява да не загуби подкрепата на крайнодесните членове в крехката си управляваща коалиция, ако смекчи подхода си.

Нетаняху запази непоколебимата подкрепа на САЩ, най-важният съюзник на Израел и основен доставчик на оръжие. Тръмп заяви пред ООН във вторник, че действията за признаване на палестинска държава рискуват да възнаградят Хамас за „ужасни зверства“ и биха могли да насърчат продължаващ конфликт.

И все пак, независимо колко държави признаят Палестина, пълноправното членство в ООН ще изисква одобрение от Съвета за сигурност, където Съединените щати имат право на вето.

Говорейки чрез видеовръзка, след като САЩ му отказаха виза, палестинският президент Махмуд Абас в четвъртък осъди действията на Израел в Газа като „война на геноцид“. Той благодари на страните, които признаха палестинската държавност, обеща, че неговата Палестинска администрация ще бъде готова да управлява Газа след войната и призова Хамас да бъде разоръжен и да няма никаква роля.

Някои от твърдолинейните министри на Нетаняху заявиха, че правителството трябва да отговори на нарастващото признание за палестинската държавност, като официално разшири израелския суверенитет върху целия или части от окупирания Западен бряг, за да потуши надеждите за палестинска независимост.

В четвъртък обаче Тръмп заяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг, който палестинците искат за своята държава, заедно с Газа и Източен Йерусалим. „Това няма да се случи“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. Това последва дискусиите му в кулоарите на ООН тази седмица, в които множество арабски лидери изразиха тревога по въпроса.

Изявлението на Тръмп може да създаде напрежение, когато се срещне с Нетаняху - четвъртата им среща лице в лице, откакто президентът се завърна на поста си през януари - в това, което повечето анализатори очакваха да бъде дипломатически фестивал на любовта.

Анализаторите казват, че израелското анексиране на Западния бряг може да развали Авраамовите споразумения, знаково споразумение, постигнато с посредничеството на първата администрация на Тръмп, в което няколко арабски държави изградиха дипломатически отношения с Израел. Тръмп смята пакта за знаково външнополитическо постижение на първия му мандат.

В речта си Нетаняху не спомена въпроса за Западния бряг, но похвали самоопределящите се от Тръмп мерки срещу това, което той смята за антисемитизъм в САЩ, и призова други страни да последват примера му.

Администрацията на Тръмп е задържала милиарди долари финансиране от големи университети, които обвинява, че не са защитили еврейските студенти от пропалестински протестиращи.