Бедствено положение във Филипините, след като тайфунът Калмаеги взe 114 жертви







]Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обяви бедствено положение, след като тайфунът Калмаеги, един от най-силните тайфуни тази година, причини тежки наводнения в централните Филипини, оставяйки най-малко 114 жертви.

Бурята е наводнила цели градове в Себу, най-населеният остров в региона, където са регистрирани 71 смъртни случая. Други 127 са в неизвестност и 82 са ранени, според официални лица.

Властите на провинция Себу съобщиха за още 28 смъртни случая, които не са включени в данните, публикувани от националната служба за гражданска защита, според AFP.

Калмаеги напусна Филипините в четвъртък сутринта и се насочва към централен Виетнам, където жителите все още се възстановяват от наводненията, които убиха десетки.

Президентът Маркос-младши заяви пред репортери днес, че е взел решението заради щетите, причинени от тайфуна Калмаеги, както и заради очакването за друга буря Уван, която се очаква да удари страната през уикенда.

„Почти 10 региона, около 10 до 12 региона, ще бъдат засегнати. Така че, ако са засегнати толкова много райони, с такъв мащаб, тогава това е национално бедствие“, каза той пред местните медии.

Във Филипините бедствено положение е състояние, включващо масови жертви, големи щети на имущество и нарушаване на средствата за препитание и нормалния начин на живот на хората в засегнатите райони.

Това дава на правителствените агенции повече правомощия за достъп до спешни средства и за ускоряване на снабдяването и доставката на основни стоки и услуги на нуждаещите се.

Повечето от смъртните случаи във Филипините са причинени от удавяне, според доклади. Бурята изпрати порои от кална вода по хълмовете и в градовете.

Щетите по жилищните райони на Себу бяха огромни, като много малки сгради бяха отнесени, а от оттеглящите се води остана дебел килим от кал.

Местните власти описаха опустошението, причинено от бурята, като „безпрецедентно“.

Националната агенция за бедствия съобщи, че над 400 000 души са били разселени от бедствието в Себу, дом на 2,5 милиона души.

Официалният брой на загиналите включва и шестима членове на екипажа на военен хеликоптер, който се разби на остров Минданао, южно от Себу, след като беше изпратен да помогне в спасителните операции във вторник.

Карлос Хосе Ланас, доброволен спасител, каза пред Би Би Си, че въпреки подготовката за най-лошия случай, са били хванати неподготвени от мащаба на наводнението.

Почти всички реки тук, в Себу, преляха. Дори спасителите не очакваха подобен сценарий.

Спасителната операция беше твърде трудна за спасителите около Себу, защото имаше много хора, които търсеха помощ.

Тайфунът Калмаеги, наричан на местно ниво Тино, е 20-ият тропически циклон тази година, който удря Филипините, страна, предразположена към мощни бури.

Това се случва едва месец след като два последователни тайфуна убиха над дузина хора и нанесоха щети на инфраструктурата и посевите.

Супертайфунът Рагаса, известен на местно ниво като Нандо, удари в края на септември, последван бързо от тайфуна Буалой, известен на местно ниво като Опонг.

В месеците преди това, изключително влажен мусонен сезон причини широко разпространени наводнения, предизвиквайки гняв и протести заради недовършени и нестандартни системи за контрол на наводненията, за които се твърди, че са причинени от корупция.

Тайфунът Калмаеги напусна Филипините в 00:30 местно време тази сутрин

Оттогава той се засили, като максималните устойчиви ветрове се увеличиха от 150 км/ч до 155 км/ч.

Според прогнозите се очаква бурята да достигне сушата в централен Виетнам в петък сутринта. Повече от 50 полета там са отменени или пренасрочени.

Виетнам вече се бори с наводнения и рекордни дъждове, които преляха речните брегове и наводниха някои от най-популярните туристически места в страната.

Тайланд също се готви за въздействието на бурята, като местните власти предупреждават за възможни внезапни наводнения, свлачища и преливане на реки.