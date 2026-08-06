Изправят пред съда арменския патриарх и още шестима висши духовници

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Главата на Арменската апостолическа църква Католикос Гарегин II и още шестима висши духовници ще се изправят пред съд в петък по обвинение, че не са изпълнили съдебно разпореждане за временното възстановяване на епископ, лишен от духовен сан от църквата. При евентуална присъда те могат да получат до две години затвор, предава "Ройтерс".

Делото е най-сериозното правно предизвикателство срещу ръководството на Арменската апостолическа църква - една от най-влиятелните институции в страната, която свързва началото си с приемането на християнството като държавна религия в Армения през 301 година.

Процесът се развива на фона на задълбочаващия се конфликт между църквата и правителството на министър-председателя Никол Пашинян. Напрежението се засили след войните с Азербайджан и водените от Ереван мирни преговори, които предизвикаха остри критики от страна на духовенството.

Пашинян, който беше преизбран през юни и получава силна подкрепа от Европейския съюз за курса си към по-тясно сътрудничество със Запада и дистанциране от Русия, нееднократно призова Гарегин II да подаде оставка. Премиерът обвинява Арменската апостолическа църква, без да представя публични доказателства, че действа като проводник на чуждо влияние, по-специално на Русия. Църквата категорично отхвърля тези твърдения.

Опозиционни политици, църковни представители и неправителствени организации определят процеса като политически мотивиран. Според тях той е част от по-широка кампания срещу критиците на правителството.

"Това е явна намеса на изпълнителната власт в църковните дела", заяви адвокатът Анна Меликян от арменската организация "Защита на правата без граници". По думите ѝ делото поражда сериозни съмнения относно независимостта на съдебната система при политически чувствителни случаи.

Делото е свързано с епископ Геворг Сароян, който беше лишен от духовен сан, след като църквата го обвини в злоупотреба с правомощия и неизпълнение на задълженията му. Сароян публично призова Гарегин II да се оттегли и подкрепи политиката на премиера Пашинян.

През последните години отношенията между държавата и църквата се изостриха значително. Преди две години архиепископ Баграт Галстанян оглави масови протести срещу правителството заради териториалните отстъпки към Азербайджан. В момента той е под домашен арест и очаква съдебен процес. Самият Гарегин II също нееднократно подкрепи призивите за оставката на министър-председателя.

Политологът Тигран Григорян, директор на Регионалния център за демокрация и сигурност в Ереван, коментира, че след протестите Пашинян е започнал да възприема Арменската апостолическа църква като политическа заплаха и потенциален съюзник на опозицията.

По думите му делото срещу висшите духовници се вписва в по-широка тенденция на избирателно правосъдие, при която през последните години редица водещи опозиционни фигури са били задържани, а част от имуществото им е било конфискувано. През октомври миналата година един от архиепископите беше осъден на две години затвор, след като в медийно интервю призова за смяна на властта, а срещу още няколко свещеници текат сходни производства.