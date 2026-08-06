Група израелки премина границата и е навлязла в Южен Ливан с намерението да се засели там, издирват ги





По-рано на 5 август група израелки е преминала границата и е навлязла в Южен Ливан с намерението да се засели там. Израелските операции по издирването им продължават на фона на опасения, че някои от тях са изчезнали.

Израелските сили са открили по-голямата част от жените и са ги ескортирали обратно в Израел, но продължават да търсят останалите, съобщи The Times of Israel. Източници посочиха, че те ще бъдат предадени на полицията за разпит.

Според изданието, жените са свързани с "Ури Цафон", крайнодясно, религиозно движение, което подкрепя еврейското заселване в Южен Ливан. Членове на групата са преминавали в Ливан няколко пъти през последните месеци с подкрепата на депутати от управляващата коалиция в Израел.

В края на 2024 г. малка група заселници, свързани с движението, за кратко преминаха в Ливан близо до селото Марун Ал-Рас и създадоха аванпост. Израелската армия първоначално отрече, че е имало нахлуване, но по-късно потвърди, че заселниците са навлезли в ливанска територия, преди да бъдат разпръснати от военните части.