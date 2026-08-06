Мария Янева от фондация "Искам бебе" повежда битка срещу намерението на здравния министър Центърът за асистирана репродукция да се върне към НЗОК

Дупничанката Мария Янева, основател на фондация Искам бебе, отправи остри критики към намерението на здравния министър Центърът за асистирана репродукция да премине отново към НЗОК.
Защо, Майко Българийо?
Знаете, че винаги съм се стремила да ви нося слънце. Моите публикации винаги са били пълни с вяра, с добри новини, с прегърнати бебета и сбъднати молитви. Вярвам, че светът ни е залят от мрачни новини и че хората имат нужда от надежда.
Но днес... днес не мога да съм оптимист.
Днес аз и целият екип на Фондация „Искам бебе“ се готвим да поправим една жестока несправедливост.
Повод за тази моя реакция е новия доклад на министъра на здравеопазването, в който се предлага Центърът за асистирана репродукция (ЦАР) отново да премине към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Искам дебело да уточня: през 2013 година ЦАР вече беше в НЗОК. И точно защото моделът не успя да проработи поради невъзможността на администрацията да се справи и забавяше всичко, процесът блокира и през 2014 г. отделът се превърна отново в самостоятелна структура!
Аз не ви говоря просто като председател на фондацията. Аз ви говоря като един от онези пациенти, които през 2014 година чакаха почти една цяла година, за да получат одобрение и финансиране за инвитро лечение, тъкмо заради този провален експеримент. С очите си видях как този модел трови мечтите. Видяхме и доказахме, че прехвърлянето към НЗОК НЕ РАБОТИ.
За нас, пациентите с репродуктивни проблеми, ВРЕМЕТО Е ЖИЗНЕНОВАЖНО. За нас всеки един изминал ден не е просто дата от календара. Всеки ден забавяне е една точка в плюс за стерилитета. Нашата битка с безплодието е почти винаги неравностойна – и най-големият ни враг е времето. Биологичният ни часовник не чака чиновници, не чака подписи, не чака събиране на тромави комисии по НЗОК!
И днес питаме със сълзи на очи:
Защо държавата иска да върне един перфектно работещ модел назад към един доказано провален, неработещ експеримент?
Защо ни поставяте Защо искате да вкарате най-съкровената ни мечта в „клинична пътека“ и да я смачкате с бюрократична тежест?
отново в неравностойно положение?
Защо искате да вкарате пациентите с репродуктивни проблеми в ЛИМИТИ?
Всеки ден към „Искам бебе“ се обръщат десетки хора за помощ. Ние събираме стотинка по стотинка за техните процедури, а сега... май ще трябва да започнем да събираме евро по евро, защото вкарването на Центъра за асистирана репродукция в НЗОК означава само едно – ЛИМИТИ! Нима не си давате сметка какво правите?!
В момента над 150 000 двойки чакат с трепет и надежда своята заповед за финансиране. Нима тези 150 000 човешки съдби сега трябва да бъдат вкарани в критерии по клинични пътеки, да чакат напрегнати с месеци по лимитите на Касата и да гледат как шансовете им за дете угасват с всеки изминал месец?
Преди години държавата ни протегна ръка и стана наш верен партньор.
Защо днес, ни оставяте сами?!
Защо?!
За нашите пациенти битката винаги е била неравностойна.
Но чуйте ни добре: много битки сме спечелили през годините. Няма да дадем и тази! Повярвайте ни!
Няма да позволим надеждата на десетки хиляди семейства да се превърне в поредния административен експеримент. Всеки заченат живот има човешко лице. Зад всяка преписка стои една майка, един баща и една мечта.
Заедно сме! И няма да се откажем!