Тунел Блатино на АМ "Струма" край Дупница потъна в мрак! Шофирайте внимателно!

DenNews.bg
06.08.2026
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 Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по АМ „Струма“ при км 56 в района на тунел „Блатино“ поради прекъснато електрозахранване в двете тръби на съоръжението.

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