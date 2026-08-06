С проект за наредба КЕВР предвижда регулаторни стимули при консолидация на ВиК операторите





Целта е осигуряване на по-високо качество на услугите, оптимизиране на разходите на дружествата и формиране на социално поносими цени за потребителите

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект за Наредба за определяне на стимули за ВиК оператори, които предоставят ВиК услуги в рамките на обособена територия, която е консолидирана или е в процес на консолидиране. В съответствие с изискванията за публичност проектът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. От всички поканени са участие заинтересовани страни - държавни органи, общини и браншови организации, присъства единствено Мая Дубровска, ръководител на отдел в „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Проектът на подзаконов акт е в изпълнение на ангажиментите за реформа във водоснабдяването и канализацията по Националния план за възстановяване и устойчивост. С промените в Закона за водите от 08.06.2026 г., съответно в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, се въвежда законова дефиниция на консолидация на обособените територии за предоставяне на ВиК услуги , методика за оценка на възможностите за консолидация и рамка за регулаторни стимули. Основната цел е да се насърчи доброволното консолидиране на обособените територии чрез икономически лостове и постигане на по-високо качество на ВиК услугите, оптимизиране на разходите и формиране на социално поносими цени.

Предвижда се КЕВР да прилага стимулите в процеса на одобряване на бизнес плановете на ВиК операторите. При наличие на предвидените в наредбата условия, ВиК операторите ще могат да заявят прилагането на един или повече стимули. Това ще става въз основа на обективни критерии и доказани икономически, технически и социални ползи. В зависимост от избрания стимул водният регулатор ще признава като икономически обосновани разходите, пряко свързани с консолидацията като те ще могат да бъдат разсрочени за срок до 3 години. Бизнес планове с предвиден процес по консолидация ще бъдат разглеждани и одобрявани с приоритет. Предвидено е те да могат да бъдат утвърждавани за по-дълъг период. Приоритетно ще се разглеждат и изменения на одобрени бизнес планове, когато това е свързано с процеса по консолидация. В тези случаи регулаторът ще се произнася до 60 дни от подаване на заявлението.

Инвестициите, пряко свързани с процеса по консолидация ще бъдат признавани от Комисията - за интегриране на присъединените ВиК системи и активи, за изграждане на свързваща инфраструктура, модернизация на съоръжения, внедряване на общи информационни системи и др. При оценките на изпълнението на показателите за качество и ефективност на ВиК услугите и на извършените инвестиции ще се отчита задължително влиянието на процеса по консолидиране. Друг благоприятен за дружествата стимул е, че при годишните изменения на одобрени цени или приходи регулаторът няма да прилага коефициент за подобряване на ефективността за периода на бизнес плана, който обхваща процеса по консолидиране. Този период няма да подлежи на финансова корекция при неизпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност в хода на годишните изменения на одобрени цени или приходи. Когато отчетените инвестиции в новоприсъединената територия са по-големи от планираните през периода на консолидация, дружествата ще получават положителна финансова корекция при годишните изменения на одобрени цени или приходи.

Прилагането на новата наредба ще насърчи процеса по консолидация на ВиК сектора и ще създаде предпоставки за неговата стабилност в дългосрочен план. Ползите за крайните потребители ще са по-високо качество на услугите, както и балансирани, икономически обосновани и социално поносими цени. ВиК операторите ще укрепнат финансово и оперативно, тъй като ще оптимизират разходите си, същевременно ще се увеличат възможностите за обновяване и изграждане на ВиК мрежи и съоръжения. Това ще позволи ВиК дружествата да постигат финансова стабилност и ефективност при експлоатацията и управлението на активите.

На общественото осъждане представителят на „Български ВиК холдинг“ ЕАД подкрепи предложения проект на наредба като подчерта, че той е изготвен своевременно от Комисията. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски изтъкна значимостта на нормативния акт с оглед изпълнението на ангажиментите на България по ПВУ и потвърди решимостта на регулатора да приеме наредбата в предвидените срокове. От името на Комисията той благодари за оперативната работа на всички участници в изготвянето на проекта – експерти на регулатора, на МРРБ и на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Според члена на КЕВР Димитър Кочков текстовете в наредбата са балансирани и липсата на бележки от страна на заинтересовани страни доказва това.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане и други заинтересовани лица могат да внесат в Комисията писмени становища по обсъждания проект, на които ще бъде даден мотивиран отговор. Окончателно решение на нормативния акт Комисията ще вземе на закрито заседание на 24.08.2026 г.