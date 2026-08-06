Нечовешко в адската жега: Шофьор свалил от автобус 17-год. момче със СОП заради изтекла валидност на картата







Полицаи от Долна Митрополия спасиха изчезнало 17 - годишно момче в жегата

Бързата и професионална намеса на служителите от РУ МВР Долна Митрополия предотврати възможна трагедия със 17 – годишно момче със специални потребности.

Инцидентът е възникнал на 4 август, след като детето е потърсило помощ в социални грижи в град Долна Митрополия. След това се качило на автобус за село Горна Митрополия. Тъй като картата му за пътуване била изтекла, а нямало в себе си пари, шофьорът го свалил от превозното средство. 17-годишнят останал сам край пътя и тръгнал пеш по междинния участък в екстремната жега с температура над 37 градуса. Веднага след подаден сигнал в полицията от бащата на непълнолетния, че няма връзка с него и не знае къде е, е организирана мащабна издирвателна операция. Два екипа от десет полицаи предприели обхождане на опасната местност. Търсенето било изключително рисково, тъй като районът се отличава с труден и пресечен терен, както и с наличието на множество реки и язовири – сериозна опасност за дезориентирано дете. След повече от два часа интензивно търсене, около 15 часа момчето било намерено край пътя за село Староселци – силно уплашено и обезводнено. На място веднага са повикани медици, които са прегледали детето и са му оказали необходимата помощ. Бащата на момчето изказва своята огромна благодарност към екипите на РУ Долна Митрополия за светкавичната реакция, човечността и всеотдайността, благодарение на които синът му е открит невредим.

Във връзка със случая ОДМВР – Плевен напомня, че действията на водача свалил детето от превозното средство, са изцяло неправомерни. Нормативната уредба:

Отказ от превоз/отстраняване - Закон за автомобилните превози, Наредба №33 от 1999 година, Наредби на съответната община: Водачът има право да откаже превоз или да отстрани пътник единствено в случаите, когато лицето е под влияние на алкохол/упойващи вещества, извършва прояви на хулиганство, държи се агресивно или представлява пряка заплаха за живота, здравето и сигурността на останалите пътници и екипажа.

Непарични/административни нарушения (без билет или с изтекъл документ): При липса на редовен превозен документ – билет или карта, нормативите предвиждат лицето да бъде санкционирано с купуване на билет за контрола/глоба, но не и самоволно изоставяне на малолетни лица или лица в безпомощно състояние на пътя извън населеното място или при рискови метеорологични условия

Действията на шофьора, са неправомерни:

Липса на съразмерност и застрашаване на живота: Отстраняването на 17-годишен със специални потребности при екстремални температури – над 35 градуса по Целзий, създават пряка опасност за живота и здравето му.

Няма проява на хулиганство: Изтекъл срок на картата за пътуване е административен въпрос, а не нарушения на обществения ред или заплаха за сигурността в автобуса.

По случая се извършва проверка.