Трима в ареста след акция срещу дрогата в област Кюстендил





Вчера при проведена специализирана операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, дупнишки полицаи са задържали двама мъже/ на 21 и 25 г./ с канабис . Образувани са бързи полицейски производства по случаите в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Вчера при извършени процесуални действия от кюстендилски криминалисти и в присъствието на разследващ полицай в жилище, обитавано от 34-годишен мъж в с. Багренци, е открита и иззета суха листна маса / 3 опаковки/ - канабис. Обитателят на жилището бе задържан през изминалата нощ в землището на с. Граница с канабис в близост до отглеждани от него 3 растения канабис. Работата по образуваното досъдебно производство в РУ Кюстендил продължава под надзора на прокурор.