Недоволна клиентка от пернишко село потроши стъклата на магазин в дупнишкото село Крайници





Бързо полицейско производство за повреждане на чужда собственост е образувано вчера в РУ Дупница. Сигналът за счупени 2 крила на стъклопакет на търговски обект в с. Крайници е постъпил в РУ Дупница в 16.40 ч. При предприетите действия полицейските служители са установили извършителката на деянието – 49-годишна жена от с. Ярославци, била недоволна от обслужването в магазина. За случая е уведомена прокуратурата.