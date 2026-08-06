Бързо полицейско производство за повреждане на чужда собственост е образувано вчера в РУ Дупница. Сигналът за счупени 2 крила на стъклопакет на търговски обект в с. Крайници е постъпил в РУ Дупница в 16.40 ч. При предприетите действия полицейските служители са установили извършителката на деянието – 49-годишна жена от с. Ярославци, била недоволна от обслужването в магазина. За случая е уведомена прокуратурата.
Недоволна клиентка от пернишко село потроши стъклата на магазин в дупнишкото село Крайници
06.08.2026
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