Румен Радев за случката в Банско:Призовавам и всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достойнството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат





Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. През Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме. В традициите на нашите институции и на нашето общество е да не се приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират, както се случи и вчера, да бъде осъден езикът на омраза.

Искам да призова също така чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.

Призовавам и всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достойнството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.