Дрон, зареден с експлозиви, бе открит до украински транспортен самолет на летището в Лайпциг





След откриването на дрон, превозващ експлозиви, на летище Лайпциг/Хале, властите са разтревожени. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добриндт започна да говори за „ново ниво на заплаха“.

Фактът, че дрон, „въоръжен с експлозиви, се намира тук, на територията на летището, представлява нов сценарий на заплаха“ , категоричен е Добриндт. Вътрешният министър е категоричен, че извършителите на този план са аматьори. „Може да става дума и за чуждестранни сили“, каза той, визирайки създателите на дрона. „Това със сигурност не може да се изключи.“

Инцидентът бележи първия случай в Германия, в който дрон е бил зареден с експлозиви, според Добриндт. Въз основа на текущата информация трябва да се предположи, че експлозивите са били с военно предназначение. „Трябва да сме наясно, че тази заплаха съществува“, обясни федералният министър на вътрешните работи. Той заяви, че поради това е повишил оценката на нивото на заплаха преди седмици от абстрактна заплаха до високо ниво на заплаха. Полетните операции на летище Лайпциг/Хале бяха за кратко преустановени около полунощ поради наблюдение на дрон. Впоследствие служители открили дрон, снабден с експлозиви. Специалисти от Федералната полиция обезвредили детонатора. При втори инцидент същата нощ неизвестен обект се сблъскал с товарен самолет, който след това кацнал в Хановер с незначителни щети. Остава неясно откъде са дошли предметите и дали инцидентите са свързани. Главната прокуратура на Дрезден и Центърът за превенция на тероризма и екстремизма на полицията, разположен в рамките на Държавната криминална полиция, са започнали разследване. Според проучване летището на косъм е избегнало катастрофа със заредения с експлозиви дрон. Детонаторът в прикачения пакет очевидно се е счупил, като по този начин е предотвратил експлозия, се казва в доклада, цитиран от разследващи документи. Според източници от службите за сигурност дронът е бил близо до украински транспортен самолет.

Летище Лайпциг/Хале се счита за център за доставки на оръжие във войната в Украйна. От началото на руската агресия срещу Украйна се наблюдава увеличение на наблюденията с дронове и разузнаването на критична инфраструктура и военни съоръжения и в Германия. Експертът по сигурността на ARD Холгер Шмит говори за опит за атака „От известно време говорим за опасностите, които дроновете могат да представляват на летищата“, каза той. „Но експлозиви и детонатори, това е ново ниво на заплаха за Германия. И затова днес е много обезпокоителен ден и много тревожно развитие за германските органи за сигурност.“

Русия като извършител?

„Германските летища все още не са адекватно защитени срещу подобни атаки, въпреки че през последните месеци и години е направено много, каза Шмит. Според експерта по сигурността Нико Ланге, инцидентът в Лайпциг „съответства на модела на руски хибридни атаки срещу Германия“. „Много е вероятно това да е била такава хибридна атака“, каза Ланге пред телевизионния канал Phoenix.