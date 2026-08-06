Предупреждение за опасно високи температури днес





Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20°, максималните ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи, в петък и в неделя – с гръмотевици. До средата на следващата седмица в нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще е слаб до умерен, предимно от североизток, в петък и събота в западната половина от страната временно от север-северозапад. Дневните температури в началото ще останат без съществена промяна, предимно между 32° и 37°, към неделя, когато вероятността за валежи на повече места в страната се повишава, ще се понижат с 1-2 градуса. В понеделник само на отделни места в планините в Югозападна България ще превали краткотраен дъжд, във вторник и сряда – без валежи. Дневните температури в края на периода отново ще са предимно между 32° и 37°.