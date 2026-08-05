



20 незаконни мигранти и шофьорът на микробус са задържани при специализирана операция на Гранична полиция край река Ропотамо.

Около 9:00 часа служители на Регионална дирекция „Гранична полиция“ Бургас получават оперативна информация за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно българо-турската граница. Незабавно засилват проверките по подходите към курортните селища и предприемат заградителни действия за установяване на превозното средство.

Гранични патрули локализират микробуса, който се движи в посока Бургас. Автомобилът е спрян принудително в района на река Ропотамо, на място, отдалечено от населени места, за да не бъде създаден риск за гражданите.

При проверката граничните полицаи установяват 20 незаконни мигранти. По първоначални данни те са граждани на Афганистан. Задържан е и водачът на микробуса.

По случая са започнати неотложни следствени действия в условията на досъдебно производство от разследващ полицай при ГПУ - Царево. За инцидента незабавно е уведомен дежурен прокурор от Районна прокуратура - Бургас. Вижте по-малко