Днес в Дупница посрещат чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм „Св. Георги Победоносец"





Днес в в 18:00Ч. катедралния храм "Свети Георги Победоносец" в Дупница ще бъде посрещната чудотворната икона Света Богородица Хавайска, след което Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил ще отслужи Архиерейска празнична вечерня за Преображение Господне.

Голямата светиня пристигна в България на 31-и юли с благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и по решение на Св. Синод на Руската православна задгранична църква (РПЗЦ) в България. Тя бе съпроводена от Негово Преосвещенство епископ Ириней Лондонски и Западно-Европейски (РПЗЦ), свещеник Нектарий Янгсън – пазител на светинята, и други клирици от РПЗЦ, като ще посети различни епархии в страната според следната програма: