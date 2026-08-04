Специализирана полицейска операция за спазване на скоростта се провежда на територията на Кюстендилска област





Специализирана полицейска операция се провежда на територията на Кюстендилска област по линия на РОУДПОЛ. Акцент в упражнявания контрол ще бъде недопускането на нарушения на скоростните режими. Полицейските екипи ще ползват всички налични технически средства за контрол на скоростта както през светлата, така и в тъмната част на денонощието.Операцията ще продължи до 9 август.