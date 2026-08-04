Хороскопът за 4-и август





ОВЕН

Деловите срещи ще бъдат напрегнати.Не прекъсвайте събеседниците си. Обмисляйте идеите за допълнителни приходи.

ТЕЛЕЦ

Спокойствието ви е най-силното оръжие. Добра вест ще улесни плановете.

БЛИЗНАЦИ

Ограничете импулсивните харчове с приятели.Енергия: Бъдете готови за неочаквани срещи.

РАК

Контролирайте нервността пред другите хора. Филтрирайте думите си в офиса.Търпението ще ви донесе дивиденти

ЛЪВ

Възможен е сериозен паричен прилив. Добри новини на работното място от висшестоящи лица.Обърнете внимание на физическото състояние.

ДЕВА

Разчитайте на факти, а не на слухове.остоянството ви ще бъде възнаградено.Избягвайте прекаленото зацикляне над проблеми.

ВЕЗНИ

Изчистете недоразуменията с точни думи. Избягвайте да правите прибързани предположения.Денят изисква дипломатичен подход.

СКОРПИОН

Насочете енергията си към битови задачи.Бързите действия носят облекчение.

СТРЕЛЕЦ

Денят носи неочаквани трансформации.Дайте свобод а на близките си. Намерете време за забавления.

КОЗИРОГ

Избягвайте самодоволството в разговорите. Напрежението вкъщи изисква мек подход. Направете ясен план за седмицата.

ВОДОЛЕЙ

Намалете скоростта, не бързайте. Внимавайте какво пишете в съобщенията. Бързането може да отвори двойна работа.

РИБИ

Вътрешният ви глас е изключително силен. Спрете се преди емоционално харчене. Добър ден за медитация и равносметка.