Хороскопът за 4-и август

DenNews.bg
04.08.2026
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ОВЕН

 

 

Деловите срещи ще бъдат напрегнати.Не прекъсвайте събеседниците си. Обмисляйте идеите за допълнителни приходи.

 

 

ТЕЛЕЦ

 

 

Спокойствието ви е най-силното оръжие. Добра вест ще улесни плановете.

 

 

БЛИЗНАЦИ

 

 

Ограничете импулсивните харчове с приятели.Енергия: Бъдете готови за неочаквани срещи.

 

 

РАК

 

 

Контролирайте нервността пред другите хора. Филтрирайте думите си в офиса.Търпението ще ви донесе дивиденти

 

 

ЛЪВ

 

 

Възможен е сериозен паричен прилив. Добри новини на работното място от висшестоящи лица.Обърнете внимание на физическото състояние.

 

 

ДЕВА

 

 

Разчитайте на факти, а не на слухове.остоянството ви ще бъде възнаградено.Избягвайте прекаленото зацикляне над проблеми.

 

 

ВЕЗНИ

 

 

Изчистете недоразуменията с точни думи. Избягвайте да правите прибързани предположения.Денят изисква дипломатичен подход.

 

 

СКОРПИОН

 

 

Насочете енергията си към битови задачи.Бързите действия носят облекчение.

 

 

СТРЕЛЕЦ

 

 

Денят носи неочаквани трансформации.Дайте свобод а на близките си. Намерете време за забавления.

 

 

КОЗИРОГ

 

 

Избягвайте самодоволството в разговорите. Напрежението вкъщи изисква мек подход. Направете ясен план за седмицата.

 

 

ВОДОЛЕЙ

 

 

Намалете скоростта, не бързайте. Внимавайте какво пишете в съобщенията. Бързането може да отвори двойна работа.

 

РИБИ

 

Вътрешният ви глас е изключително силен. Спрете се преди емоционално харчене. Добър ден за медитация и равносметка.

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