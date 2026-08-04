Горещото време обхваща вече по-голямата част от страната





Днес ще бъде слънчево, около и след обяд – горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по Черноморието: 29°-32°, за София – около 33°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над Източна България и планините ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. По-малка е вероятността за валежи в сряда. Температурите ще се повишат още и в събота максималните бъдат между 35° и 40°. В неделя вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. Ще се развие купесто-дъждовна облачност и на повече места в цялата страна ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. В началото на новата седмица от север ще проникне хладен въздух и температурите ще се понижат с още градус-два. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, само на отделни места ще превали краткотраен дъжд.