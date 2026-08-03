Тръмп ще наказва Канада заради дима от горските пожари







Президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани да накаже Канада заради кризата с горските пожари, чийто дим навлезе в част от въздушното пространство на САЩ. Това предаде Wion.

Той подчерта, че вече е взел решение и скоро ще го оповести, без да дава подробности. Тръмп и републиканците обвиниха Канада за нейната "умишлена небрежност" и за практиките в горското стопанство, които според тях влошават качеството на въздуха в САЩ. Американският държавен глава подчерта, че Канада трябва да си плати. През юли Тръмп заплаши да наложи мита на Отава заради горските пожари.

Димът от пожарите се пренесе от централните и западните части на Канада, което доведе до издаване на предупреждения за опасно качество на въздуха за над 100 милиона американци в Средния запад, района на Големите езера и Североизточните щати. Над 950 пожара бушуват на канадска територия.

Димът засегна ежедневието в редица щати на САЩ и допълнително обтегна отношенията между САЩ и Канада. Републиканците обявиха, че планират да внесат законопроект за налагане на санкции на "Канада и отговорните канадски държавни служители за това безобразие". В отговор Канада предприе стъпки за диверсификация на търговските си партньорства.