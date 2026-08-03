6 души, сред които 3 деца, загинаха при украинска атака с дронове на плаж в курорта Геленджик







Шестима души, сред които три деца, са загинали, а 40 са ранени при украинска атака с дронове срещу района на черноморския курорт Геленджик в Краснодарския край, съобщиха руските власти, цитирани от "Ройтерс".

Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи в Telegram, че броят на жертвите в село Архипо-Осиповка е нараснал до шест.

"За съжаление, броят на загиналите в село Архипо-Осиповка нарасна до шест души, трима от които са деца", написа Кондратиев.

По последни данни общият брой на пострадалите е достигнал 40 души, като 17 от тях са приети в болница. По-рано руското министерство на здравеопазването съобщи, че четирима от ранените са в тежко състояние.

Според руските власти атаката е била насочена срещу гражданска инфраструктура. Местната администрация посочва, че жертвите са загинали след падането на отломки от украински дрон в района на Архипо-Осиповка, близо до Геленджик.

В социалните мрежи бяха разпространени непотвърдени видеозаписи, на които се вижда как дрон се удря в район на плаж край Архипо-Осиповка, последван от силна експлозия.

До момента украинските власти не са коментирали информацията. И Киев, и Москва заявяват, че не нанасят умишлени удари по цивилни обекти и население.