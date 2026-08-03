Граничен полицай е открил изчезналото днес 4-годишно момченце





Изчезнало днес сутринта четиригодишно момченце е било открито от Димитър Станоев, старши полицай от ГПУ - Трън, няколко часа след получаването на сигнала в полицията. За това съобщиха от сайта на вътрешното министерство. Тревожното съобщение е получено към 9.30 сутринта. За броени минути са формирани екипи от служители на районните управления и областната дирекция, гранични полицаи, доброволци за търсене на малкото момче, за което се знае, че с кучето си се е отправило от трънското с. Радово в неизвестна посока. Издирвателната акция е проведена под ръководството на директора на ОДМВР – Перник старши комисар Павел Млеканов.

Разпределен е периметърът на търсене, обходен е районът, първоначално около селото, мобилизирани са технически средства в помощ на издирването. Така към 14 часа момчето бе намерено в района на съседното село Бераинци и е предадено на близките му.

От областната дирекция на МВР в Перник благодарят на всички, подали сигнали и участвали в издирването на детето.