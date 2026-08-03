Тежка катастрофа на АМ „Струма“завърши с поредната жертва. ТИР излетя от мост след втория тунел в посока Перник, а шофьорът е загинал на място.
По първоначална информация камионът е напуснал пътното платно и е паднал в пропастта на място без мантинела.
На място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, но медиците само са констатирали смъртта на водача.
Тир падна в дере на АМ "Струма", шофьорът загина на място
03.08.2026
Тежка катастрофа на АМ „Струма“завърши с поредната жертва. ТИР излетя от мост след втория тунел в посока Перник, а шофьорът е загинал на място.
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