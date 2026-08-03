Дупничанинът Иван КатинаскиИван Капитански поема Академия БФС





Българският футболен съюз прави още една важна стъпка към старта на Академия БФС с привличането на специалист с богат международен опит в развитието на млади футболисти. Начело на спортно-техническия процес застава Иван Капитански - UEFA A лицензиран треньор, чиято професионална кариера през последните години преминава в едни от най-престижните академии на английския футбол.

В ролята си на старши треньор на Академия БФС Капитански ще бъде отговорен за изграждането и прилагането на тренировъчната методология, индивидуалното развитие на футболистите и внедряването на съвременни европейски практики в подготовката на младите таланти. Неговото назначение е част от визията на Българския футболен съюз Академия БФС да се превърне в среда, в която най-перспективните български футболисти ще получават обучение на най-високо професионално ниво.

Капитански пристига в България след близо десетилетие работа в Англия. Последната му позиция е в академията на Милуол, където е старши треньор на отбора до 15 години и асистент на формацията до 16 години. Преди това е част от академията на Кристъл Палас, където заема различни ключови роли – водещ академичен треньор, треньор по индивидуално развитие и асистент в академията. В професионалния си път работи още в Барнет, Брайтън & Хоув Албиън, Coerver Coaching и Уингейт & Финчли, натрупвайки богат практически опит в развитието на футболисти в различни възрастови групи.

Освен работата си на терена, Капитански има сериозен принос и в обучението на треньори. В периода 2021–2023 г. е ментор към Английската футболна асоциация, където подпомага развитието на специалисти чрез анализ на тренировъчния процес, обратна връзка и внедряване на добри практики в детско-юношеския футбол. Паралелно с това изпълнява функциите на анализатор на представянето в академията на Кристъл Палас, използвайки съвременни методи за видеоанализ и индивидуална оценка на развитието на футболистите.

Професионалният му път започва в България с ПФК Марек. Между 2010 и 2020 година той последователно работи като треньор в школата, помощник-треньор на представителния отбор и мениджър на академията. В този период има значителен принос за изкачването на мъжкия тим с три промоции в рамките на четири години, както и за развитието на юношеските формации, които печелят регионалната лига, достигат до националните плейофи и впоследствие се класират в Елитната група.

Сред най-сериозните професионални постижения на Иван Капитански е участието му в развитието на редица футболисти, достигнали до елитния футбол и националните гарнитури. По време на работата си в Англия допринася за израстването на играчи, които впоследствие представляват националните отбори на Англия в различните възрасти, включително футболисти, спечелили Европейското първенство до 19 години. Работи и с редица състезатели, достигнали до първите отбори на своите клубове, както и с национални състезателки на Англия в женския футбол.

Наред с богатия практически опит, Капитански притежава и впечатляваща академична подготовка. Той е магистър по „Футболно треньорство и анализ“ и „Приложен спортен анализ“, бакалавър по „Треньорство във футбола“, както и притежател на UEFA A лиценз и множество специализирани квалификации на Английската футболна асоциация в областта на развитието на таланти, футболната психология, физическата подготовка, анализа на представянето, вратарската подготовка и футзала.

„Философията ми е изградена върху убеждението, че успешният футболист се развива не само чрез техническа и тактическа подготовка, но и чрез изграждане на характер, самостоятелност и правилна среда за обучение“, споделя специалистът.

В работата си той поставя силен акцент върху индивидуалния подход към всеки състезател, използването на анализ на представянето и създаването на тренировъчна среда, която насърчава развитието както на футболистите, така и на личностите извън терена.

Назначаването на Иван Капитански е ключов елемент от концепцията за Академия БФС - проект, който има за цел да обедини най-добрите европейски практики, модерната методика на обучение и дългосрочната визия за развитие на българските футболни таланти. Под негово ръководство академията ще постави основите на единна философия на работа, насочена към изграждането на футболисти, готови да отговорят на изискванията на съвременния футбол.