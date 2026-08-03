Откриха в съседното село изчезналото от с.Радово 4-годишно момченце





Благодарение на бързата реакция и отличната координация между служителите на ОДМВР #Перник, полицейските управления в региона, ГД „Гранична полиция“, доброволци и жители на района, изчезналото тази сутрин 4-годишно момче беше открито живо и невредимо;

Сигналът за изчезването на детето е получен около 09:30 часа. Само минути по-късно започва мащабна издирвателна акция под ръководството на директора на ОДМВР #Перник старши комисар Павел Млеканов;

В издирването се включват полицейски и гранични служители, доброволци и местни хора, които обединяват усилията си в търсенето на момчето, тръгнало с кучето си от трънското село Радово;

След разпределяне на районите за търсене, обход на местността и използване на технически средства, около 14:00 часа детето е открито от служител на ГД „Гранична полиция“ в района на село

Детето е в добро състояние и вече е при своите близки благодарение на всички граждани, доброволци и служители, които се включиха в издирването, подадоха сигнали и помогнаха за щастливия край на тази история