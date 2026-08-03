





Четиригодишно момче се издирва, след като е изчезнало в трънското село Радово

Сигналът за изчезването е подаден около 9:00 часа днес. По информация на полицията детето е било във вила в селото заедно с родителите си, които са от София.

Незабавно след получаването на сигнала в Районното управление в Трън и Областната дирекция на МВР - Перник са сформирани екипи и е започнала мащабна издирвателна операция. В акцията участват полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета.

Към момента детето все още не е открито. Издирвателните действия продължават, като на място се намира и ръководството на Областната дирекция на МВР - Перник. От полицията уверяват, че се предприемат всички необходими действия за възможно най-бързото откриване на детето.