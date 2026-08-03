Румънските военни взривиха скала в Дунав, за да осигурят вода към АЕЦ "Черна вода"







Скалата Пържоая на Дунав беше „изместена“ след нова контролирана експлозия, която се случи в понеделник сутринта, обяви министърът на отбраната Раду Мируца. Според него операцията е била „успешна“ и може да позволи увеличаване на потока на реката към атомната електроцентрала в Черна вода.

Раду Мируца заяви в понеделник, че детонацията на тази скала е необходима както за корабоплаването, така и за драгирането на стария ръкав на Дунав.

Той заяви, че въз основа на първоначалното изчисление, получено в сряда, най-много четвъртък, електроцентралата в Чернавода е трябвало да бъде спряна.

„Ако изчисленията на тези в Апеле Романе съвпадат с реалността, всеки ден, в който електроцентралата ще работи след сряда-четвъртък, е измерима печалба. Допълнителен ден работа на електроцентралата в Чернавода е около 3 пъти по-финансово ефективен от разходите за тези операции“, каза той.

Той обясни, че на пресечната точка на Дунав, където е станала експлозията, ръкавът Бала има разлика в нивата от 4 метра, така че 85% от потока на Дунав отива към ръкава Бала и само 15% от потока отива към Чернавода.

Мируца припомни, че поради това, което е било много неизгодно за Чернавода, е имало проект за повишаване на долното ниво на ръкава Бала и за понижаване, драгиране на стария ръкав на Дунав, за да се ребалансира потокът.

Министърът заяви, че това не се е случило и че проектът е бил блокиран в Министерството на транспорта от април 2024 г.

Румънските власти започнаха безпрецедентна интервенция в неделя за увеличаване на водния поток към АЕЦ Чернавода, в контекста на тежката хидрологична суша, която драстично намали нивото на Дунав.

Първият опит за взривяване на скално образувание в ръкава Бала не даде очаквания резултат и операцията продължи в понеделник, когато беше успешна.

Скалата Пържоая беше смятана за съществена пречка за пренасочване на по-голямо количество вода към Стария Дунав и, имплицитно, към района на Чернавода.

Спешна интервенция за защита на производството на ядрена енергия

Операцията се провежда на фона на най-тежката хидрологична криза през последните две десетилетия. Дебитът на Дунав е спаднал до нива, които оказват натиск върху охлаждането на реакторите в Чернавода, а специалисти от Апеле Романе изчисляват, че около 6 август историческият минимален рекорд на речния дебит, регистриран през 2003 г., може да бъде превишен.

За да избегнат намаляване на производството на ядрена енергия, властите се опитват да пренасочат част от водата от ръкава Бала към Стария Дунав, откъдето се захранва централата.

Министерството подчертава, че интервенцията е необходима, за да се „осигури водният поток, необходим за безопасната експлоатация на Реактор 2 на АЕЦ Чернавода“ и представлява действие за защита на критична инфраструктура за енергийната сигурност на Румъния.

Енергийната криза се влошава

Интервенцията идва в момент, когато сушата засяга целия Дунавски басейн и оказва натиск върху производството на енергия в Централна и Източна Европа.

VIDEO | Skalata Pŭrzhoaya na Dunav beshe „izmestena“ sled nova e