Двама, хванати с кокаин и канабис, са в ареста в Дупница





2 досъдебни производства за притежание на наркотични вещества са образувани през почивните дни в Районното управление в Дупница. 37-годишният мъж, у когото полицаите са открили опаковка кокаин, е проверен на ул. „Николаевска“ в града, а 25-годишният притежател на опаковка канабис е проверен на ул. „Македония“. Двамата мъже са задържани с полицейска заповед. За случаите е уведомена прокуратурата.