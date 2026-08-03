2 досъдебни производства за притежание на наркотични вещества са образувани през почивните дни в Районното управление в Дупница. 37-годишният мъж, у когото полицаите са открили опаковка кокаин, е проверен на ул. „Николаевска“ в града, а 25-годишният притежател на опаковка канабис е проверен на ул. „Македония“. Двамата мъже са задържани с полицейска заповед. За случаите е уведомена прокуратурата.
Двама, хванати с кокаин и канабис, са в ареста в Дупница
03.08.2026
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