Арестуваха мъжа, набил посред нощ клиентка в магазин в Дупница





В края на миналата седмица е образувано досъдебно производство за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди в РУ Дупница. Извършителят на деянието е 28-годишен мъж от с. Бистрица и е задържан с полицейска заповед. На 30 юли той е нанесъл удари в областта на лицето на 25-годишна жена в търговски обект в града. За случая е уведомена прокуратурата.

42-годишен мъж от Дупница е задържан в края на миналата седмица от служители на РУ Дупница за нарушение на ограничителна заповед, издадена от ДРС. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.