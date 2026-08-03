Подпалиха сеновала на млад животновъд от село Бутан, нека помогнем на него и 4-те му деца!





Трудолюбив млад мъж от село Бутан е станал жертва на умишлен палеж в резултат на който са изгореи 7 000 бали сено.

В знак на съпричастност, община Козлодуй отправя призив да му се окаже помощ, за да може отново да заработи стопанството му и семейството му да оцелее.

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ПРИЗИВ ЗА СОЛИДАРНОСТ И ПОДКРЕПА

​СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

​Тази нощ нашият съгражданин Трифон Георгиев – Тити от с. Бутан преживя тежко изпитание. При опустошителен пожар изгоря сеновалът и бяха унищожени близо 7 000 бали, предназначени за изхранването на животните в неговото стопанство.

​Той е баща на четири деца – трудолюбив човек, който с много усилия и всеотдайност се грижи за своето семейство. Загубата е огромна и поставя стопанството му пред сериозен риск.

​Община Козлодуй отправя призив към всички граждани, земеделски производители, животновъди, фирми и организации: нека обединим сили и помогнем!

​Как можете да помогнете?

​С материали: Бали, фураж, сено, строителни материали за възстановяване на сеновала или помощ с транспорт.

​С финансови средства: По посочената по-долу банкова сметка.

​ Банкови сметки за дарения:

​Получател: Трифон Бориславов Георгиев ( Trifon Borislavov Georgiev)

​Банка: ДСК Банк

​IBAN: BG62STSA93000018780308

и

Revolut LT793250008496087706

​Основание: Дарение – възстановяване на щети от пожар във Ферма Тити

​ Важна информация:

При събиране на необходимите средства кампанията ще бъде прекратена, за което ще бъдете своевременно уведомени.

​За контакти и координация: +359 877 517 611 (Тити)

​Нека покажем, че доброто и съпричастността са по-силни от всяко нещастие!