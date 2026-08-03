Подпалиха сеновала на млад животновъд от село Бутан, нека помогнем на него и 4-те му деца!

Трудолюбив млад мъж от село Бутан е станал жертва на умишлен палеж в резултат на който са изгореи 7 000 бали сено.
@titi.pirata
♬ оригинален звук - Titi Pirata
В знак на съпричастност, община Козлодуй отправя призив да му се окаже помощ, за да може отново да заработи стопанството му и семейството му да оцелее.
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ПРИЗИВ ЗА СОЛИДАРНОСТ И ПОДКРЕПА
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Тази нощ нашият съгражданин Трифон Георгиев – Тити от с. Бутан преживя тежко изпитание. При опустошителен пожар изгоря сеновалът и бяха унищожени близо 7 000 бали, предназначени за изхранването на животните в неговото стопанство.
Той е баща на четири деца – трудолюбив човек, който с много усилия и всеотдайност се грижи за своето семейство. Загубата е огромна и поставя стопанството му пред сериозен риск.
Община Козлодуй отправя призив към всички граждани, земеделски производители, животновъди, фирми и организации: нека обединим сили и помогнем!
Как можете да помогнете?
С материали: Бали, фураж, сено, строителни материали за възстановяване на сеновала или помощ с транспорт.
С финансови средства: По посочената по-долу банкова сметка.
Банкови сметки за дарения:
Получател: Трифон Бориславов Георгиев ( Trifon Borislavov Georgiev)
Банка: ДСК Банк
IBAN: BG62STSA93000018780308
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Revolut LT793250008496087706
Основание: Дарение – възстановяване на щети от пожар във Ферма Тити
Важна информация:
При събиране на необходимите средства кампанията ще бъде прекратена, за което ще бъдете своевременно уведомени.
За контакти и координация: +359 877 517 611 (Тити)
Нека покажем, че доброто и съпричастността са по-силни от всяко нещастие!