Жълт код за горещо време в следобедните часове в 5 области от страната





Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, в София - около 31°.

Жълт код за горещо време в следобедните часове е обявен за 5 области от страната

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 20 мин. и залязва в 20 ч. и 45 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 25 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 17 мин. и изгрява в 22 ч. и 48 мин. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт