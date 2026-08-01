Службите с предупреждение към жителите на село Безмер за повишена бдителност







Предупреждение за повишена бдителност е отправено към жителите на Безмер заради кацането на американските самолети в близката авиобаза.

По информация от кмета на селото Росен Русев предупреждението идва от службите, които вече са разговаряли с него.

Местните хора трябва да бъдат бдителни към непознати и към чуждо присъствие на територията на населеното място.

Предупредени са собствениците на търговски обекти и заведения, казва още кметът, който допуска, че в бъдеще официално могат да бъдат въведени и по-строги мерки за сигурност в селото.

От вчера във военната база кацнаха два от очакваните осем американски самолета цистерни. Очакват се и до 250 военнослужещи.

След два протеста срещу пребазирането на техника и военни в Безмер не е ясно дали ще има ново недоволство.

Източник: bTV