Български шофьор на тир прелетя през бетонова преградана магистрала в Гърция и уби на място колега в насрещното платно







Полицията временно спря движението на превозни средства по новата национална магистрала Атина - Ламия (PATHE) в двете посоки поради отклонение и преобръщане на камиони на 123-ия километър, в посока към Солун, пише "Катемирини"

По-конкретно, около 7 часа сутринта, български шофьор на тир е загубил контрол над превозното си средство, по неизвестна причина, прелетял през бетоновата преграда и се е озовал в платното за насрещно движение

Водачът на втория камион, който се движел нормално в трафика, за да избегне сблъсъка, е направил рязка маневра, в резултат на която камионът се преобръща на пътя и се озовава отстрани на пътя. По време на преобръщането водачът на втория камион е загубил живота си.

В допълнение към полицейските сили, 16 пожарникари с 8 превозни средства са се втурнали на мястото на инцидента и са потушили пожара, възникнал по време на инцидента.

Според гръцката полиция, движението към Солун се отклонява от 115-ия километър, на височината на Замъка.

В същото време, в трафика към Атина, движението се отклонява от 125-ия километър, в района на Мартину.