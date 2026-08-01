Съботно-неделен хороскоп (1-2 август)

DenNews.bg
01.08.2026
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Овен

Пълни сте с енергия за нови проекти. Последвайте идеите си.

 

Телец

 

Тези за два дни ви носят финансова стабилност и увереност. Ще намерите трайни решения.

 

Близнаци

 

Вашата общителност отваря нови, неочаквани врати. Партньорът ви има нужда от подкрепа.

 

Рак

 

Денят е идеален за почивка. Очакват ви хубави новини от близки.

 

Лъв

 

Самочувствието ви е на висота под слънчевите лъчи. Бъдете инициатори.

 

Дева

 

Подредете мислите и плановете си за месеца. Венера ви носи късмет в контактите.

 

Везни

 

Отношенията с околните вървят гладко и хармонично. Отворете се за нови приятелства.

 

Скорпион

 

Интуицията ви е изключително силна днес. Възможна е финансова изненада.

 

Стрелец

 

Настроени сте оптимистично за приключения. Позволете си малко спонтанност.

 

Козирог

 

Трудът ви започва да дава видими плодове. Обърнете внимание и на емоциите си.

 

Водолей

 

Тези два дни са за финансови решения и покупки. Мислете дългосрочно.

 

Риби

 

Луната навлиза във вашия знак и носи силен магнетизъм. Привличате късмет и изобилие.

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