Съботно-неделен хороскоп (1-2 август)

Овен
Пълни сте с енергия за нови проекти. Последвайте идеите си.
Телец
Тези за два дни ви носят финансова стабилност и увереност. Ще намерите трайни решения.
Близнаци
Вашата общителност отваря нови, неочаквани врати. Партньорът ви има нужда от подкрепа.
Рак
Денят е идеален за почивка. Очакват ви хубави новини от близки.
Лъв
Самочувствието ви е на висота под слънчевите лъчи. Бъдете инициатори.
Дева
Подредете мислите и плановете си за месеца. Венера ви носи късмет в контактите.
Везни
Отношенията с околните вървят гладко и хармонично. Отворете се за нови приятелства.
Скорпион
Интуицията ви е изключително силна днес. Възможна е финансова изненада.
Стрелец
Настроени сте оптимистично за приключения. Позволете си малко спонтанност.
Козирог
Трудът ви започва да дава видими плодове. Обърнете внимание и на емоциите си.
Водолей
Тези два дни са за финансови решения и покупки. Мислете дългосрочно.
Риби
Луната навлиза във вашия знак и носи силен магнетизъм. Привличате късмет и изобилие.