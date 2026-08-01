Съботно-неделен хороскоп (1-2 август)





Овен

Пълни сте с енергия за нови проекти. Последвайте идеите си.

Телец

Тези за два дни ви носят финансова стабилност и увереност. Ще намерите трайни решения.

Близнаци

Вашата общителност отваря нови, неочаквани врати. Партньорът ви има нужда от подкрепа.

Рак

Денят е идеален за почивка. Очакват ви хубави новини от близки.

Лъв

Самочувствието ви е на висота под слънчевите лъчи. Бъдете инициатори.

Дева

Подредете мислите и плановете си за месеца. Венера ви носи късмет в контактите.

Везни

Отношенията с околните вървят гладко и хармонично. Отворете се за нови приятелства.

Скорпион

Интуицията ви е изключително силна днес. Възможна е финансова изненада.

Стрелец

Настроени сте оптимистично за приключения. Позволете си малко спонтанност.

Козирог

Трудът ви започва да дава видими плодове. Обърнете внимание и на емоциите си.

Водолей

Тези два дни са за финансови решения и покупки. Мислете дългосрочно.

Риби

Луната навлиза във вашия знак и носи силен магнетизъм. Привличате късмет и изобилие.