Месечната прогноза за август: По-топло от обичайното, с периоди на дъждове и гръмотевични бури





Днес времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, в София – около 31°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Ето каква е месечната прогноза за август:

В края на първото десетдневие има повишена вероятност за развитие на купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава се очаква и температурите да се понижат относително, но все пак ще останат по-високи от климатичните норми. През повечето дни от второто десетдневие ще бъде слънчево, а температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. След средата на десетдневието отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и гръмотевична дейност. Температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми. Изгледите за третото десетдневие са да се редуват дни със слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през периода се очаква да бъдат около и по-високи от обичайните.