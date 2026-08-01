



Съдийската комисия към БФС- Кюстендил организира безплатен курс за футболни съдии. Кандидатите могат да са момичета и момчета от област Кюстендил. Те трябва да са на възраст минимум 15 години.

Целта на курса е да подготви нови футболни съдии, които да бъдат включени активно в съдийската система на БФС. Програмата включва обучение върху Правилата на играта и Наредбата за първенствата и турнирите 2026/ 2027 г. Ще се разглеждат и коментират видео клипове от УЕФА и от българския шампионат. Курсът ще завърши с полагане на изпит- тест по теоретична подготовка. Предвидено е и покриване на един от физическите нормативи за футболните съдии в България, информира председателят на Съдийска комисия- Кюстендил Владимир Владимиров.

Завършилите успешно обучението ще имат възможност да се включат още от есенния полусезон в първенствата под егидата на Българския футболен съюз. Не случайно лица на постера за обявата на курса са Антонио Антов – главен съдия в Първа ПФЛ / efbet Лига / и Марио Данаилов – асистент съдия в efbet Лига.

Кандидатите могат да получат допълнителна информация в офиса на БФС- Кюстендил на стадион „Осогово” или на телефон 0888001264 / Владимир Владимиров /.