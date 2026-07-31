Хавайската чудотворна икона на Пресвета Богородица пристигна в България, на 5-и август ще бъде посрещната в Дупница

С благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и по решение на Св. Синод на Руската православна задгранична църква (РПЗЦ) в България пристига голяма светиня – чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица. Иконата ще пристигне в България на 31 юли, съпроводена от Негово Преосвещенство епископ Ириней Лондонски и Западно-Европейски (РПЗЦ), свещеник Нектарий Янгсън – пазител на светинята, и други клирици от РПЗЦ, като ще посети различни епархии в страната според следната програма:
Програма за посещението на
чудотворната мироточива икона на Света Богородица – Хавайска в България
1 – 18 август 2026 г.
31 юли 2026 г. – петък
19:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска на летище Васил Левски, гр. София
19:30 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм „Св. Марина“, Софийска митрополия
1 август 2026 г. – събота
08:30 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм „Св. София Премъдрост Божия“, гр. София
09:00 – Патриаршеска света литургия в храм „Св. София Премъдрост Божия“, гр. София
10:30 – Водосвет по случай Произхождение (изнасяне) на светия Кръст
11:00 – Лития със светия Кръст Господен и чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска от храм „Св. София Премъдрост Божия“ до митрополитски храм „Св. Неделя“ – начало на поклонническия път Рилският Чудотворец към Рилския манастир
18:00 – Архиерейска възкресна вечерня
Чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска ще остане в митрополитския храм „Св. Неделя“ за поклонение в периода 1 – 5 август. В дните 3 – 5 август – понеделник, вторник и сряда – иконата ще бъде в храма до 16 часа, след което във всеки един от дните ще се отправя с почитаемата делегация до съответната духовна околия в Софийска епархия, както е описано това в програмата по-долу.
2 август 2026 г. – неделя
09:00 – Патриаршеска света литургия
18:00 – Вечерня с канон към Св. Богородица
3 август 2026 г. – понеделник
09:00 – Архиерейска света литургия
16:00 – Отпътуване на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска към гр. Самоков
18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в манастира „Покров Богородичен“, гр. Самоков; Архиерейска вечерня с канон към Св. Богородица
4 август 2026 г. – вторник
09:00 – Архерейска света литургия, митрополитски храм „Св. Неделя“, гр. София
16:00 – Отпътуване на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска към гр. Ихтиман
18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм „Успение Богородично“, гр. Ихтиман; Архиерейска вечерня с канон към Св. Богородица
5 август 2026 г. – сряда
18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм „Св. Георги“, гр. Дупница; Архиерейска празнична вечерня за Преображение Господне
6 – 8 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Неврокопска епархия
8, 9 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Ловчанска епархия
9 – 11 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Видинска епархия
11, 12 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Врачанска епархия
12, 13 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Великотърновска епархия
13, 14 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Сливенска епархия
14 – 16 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Варненска и Великопреславска епархия
17, 18 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Рилския манастир
19 август 2026 г. – Отпътуване на чудотворната мироточива икона на Света Богородица – Хавайска от България
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