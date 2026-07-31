Хавайската чудотворна икона на Пресвета Богородица пристигна в България, на 5-и август ще бъде посрещната в Дупница





С благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и по решение на Св. Синод на Руската православна задгранична църква (РПЗЦ) в България пристига голяма светиня – чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица. Иконата ще пристигне в България на 31 юли, съпроводена от Негово Преосвещенство епископ Ириней Лондонски и Западно-Европейски (РПЗЦ), свещеник Нектарий Янгсън – пазител на светинята, и други клирици от РПЗЦ, като ще посети различни епархии в страната според следната програма:

Програма за посещението на

чудотворната мироточива икона на Света Богородица – Хавайска в България

1 – 18 август 2026 г.

31 юли 2026 г. – петък

19:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска на летище Васил Левски, гр. София

19:30 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм „Св. Марина“, Софийска митрополия

1 август 2026 г. – събота

08:30 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм „Св. София Премъдрост Божия“, гр. София

09:00 – Патриаршеска света литургия в храм „Св. София Премъдрост Божия“, гр. София

10:30 – Водосвет по случай Произхождение (изнасяне) на светия Кръст

11:00 – Лития със светия Кръст Господен и чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска от храм „Св. София Премъдрост Божия“ до митрополитски храм „Св. Неделя“ – начало на поклонническия път Рилският Чудотворец към Рилския манастир

18:00 – Архиерейска възкресна вечерня

Чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска ще остане в митрополитския храм „Св. Неделя“ за поклонение в периода 1 – 5 август. В дните 3 – 5 август – понеделник, вторник и сряда – иконата ще бъде в храма до 16 часа, след което във всеки един от дните ще се отправя с почитаемата делегация до съответната духовна околия в Софийска епархия, както е описано това в програмата по-долу.

2 август 2026 г. – неделя

09:00 – Патриаршеска света литургия

18:00 – Вечерня с канон към Св. Богородица

3 август 2026 г. – понеделник

09:00 – Архиерейска света литургия

16:00 – Отпътуване на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска към гр. Самоков

18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в манастира „Покров Богородичен“, гр. Самоков; Архиерейска вечерня с канон към Св. Богородица

4 август 2026 г. – вторник

09:00 – Архерейска света литургия, митрополитски храм „Св. Неделя“, гр. София

16:00 – Отпътуване на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска към гр. Ихтиман

18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм „Успение Богородично“, гр. Ихтиман; Архиерейска вечерня с канон към Св. Богородица

5 август 2026 г. – сряда

18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм „Св. Георги“, гр. Дупница; Архиерейска празнична вечерня за Преображение Господне

6 – 8 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Неврокопска епархия

8, 9 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Ловчанска епархия

9 – 11 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Видинска епархия

11, 12 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Врачанска епархия

12, 13 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Великотърновска епархия

13, 14 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Сливенска епархия

14 – 16 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Варненска и Великопреславска епархия

17, 18 август 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Рилския манастир

19 август 2026 г. – Отпътуване на чудотворната мироточива икона на Света Богородица – Хавайска от България

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