Кюстендилският окръжен съд праща в затвора за 5 години мъж за опит за убийство





Окръжен съд Кюстендил призна подсъдимия Д. Д. / на 32 г., неосъждан / за виновен в това, че на 02.02.2024 г. в гр.Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“, е направил опит умишлено да умъртви С. Л., и на основание чл.115 НК, във връзка с чл.18, ал.1 от НК и във връзка с чл.36, чл. 37, чл. 58 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК го осъжда на „лишаване от свобода“ за срок от 5 години. Наказанието е определено при наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Съдът определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието „общ“, като приспада времето, през което Д. Д. е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 02.02.2024 година до 02.10.2024 г. и считано от 08.04.2026 г. до влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 40, ал.4 от НК, Окръжен съд Кюстендил постановява по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ за подсъдимия Д. Д. да се полагат съответните медицински грижи.

Присъдата може да се протестира, съответно обжалва пред Софийски Апелативен съд в 15-дневен срок.